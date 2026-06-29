TdF: Decathlon CMA CGM avec Paul Seixas mais sans Stefan Bissegger

L'équipe Decathlon CMA CGM a dévoilé lundi que Paul Seixas sera le leader de sa formation pour ...
TdF: Decathlon CMA CGM avec Paul Seixas mais sans Stefan Bissegger

TdF: Decathlon CMA CGM avec Paul Seixas mais sans Stefan Bissegger

Photo: KEYSTONE/MAXIME SCHMID

L'équipe Decathlon CMA CGM a dévoilé lundi que Paul Seixas sera le leader de sa formation pour le classement général du Tour de France. En revanche, le Suisse Stefan Bissegger n'a pas été retenu.

Pour ses grands débuts dans le Tour qui s'élance samedi de Barcelone, Seixas pourra compter sur Aurélien Paret-Peintre, Nicolas Prodhomme et Matthew Riccitello pour l'épauler en montagne. Il devra en revanche se passer de l'expérience du rouleur thurgovien Bissegger, qui avait déjà disputé la Grande Boucle à quatre reprises. Huitième du dernier Paris-Roubaix, le coureur de 27 ans a encore terminé ce week-end à la 2e place des Championnats de Suisse du contre-la-montre derrière Jan Christen.

Le prodige français de 19 ans n'aura pas une équipe complètement à son seul service, comme c'était la tendance pendant un moment. Olav Kooij a été désigné co-leader pour les victoires d'étape, selon la sélection dévoilée lundi. Si le sprinteur a raté tout le début de saison sur maladie, le Néerlandais a finalement été retenu et il aura aussi des hommes pour l'aider dans les sprints, à commencer par le Néerlandais Cees Bol.

Le vétéran belge Tiesj Benoot et le rouleur néerlandais Daan Hoole, qui avaient leur place assurée, complètent l'effectif.

/ATS
 

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