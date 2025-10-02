Tadej Pogacar, évidemment

Tadej Pogacar a été sacré champion d'Europe dimanche à Guilherand-Granges, en Ardèche. Le Slovène ...
Photo: KEYSTONE/AP/THIBAULT CAMUS

Tadej Pogacar a été sacré champion d'Europe dimanche à Guilherand-Granges, en Ardèche. Le Slovène a de nouveau fait un numéro.

Le plus fort, c'est 'Pogi'. Une fois encore, le maître du cyclisme a réalisé une masterclass pour aller chercher un titre continental. Celui qui a remporté quatre Tour de France et deux titres de champion du monde consécutifs en 2024 et 2025 au Rwanda il y a une semaine a attaqué à 75 km de l'arrivée pour s'offrir sa 106e victoire chez les professionnels.

Comme bien souvent, celui qui se positionne de plus en plus comme le plus grand de son art, n'a pas attendu les derniers instants pour faire la différence. Non, Pogacar attaque de loin et constate ensuite les dégâts. Cette chevauchée solitaire rappelle celle des Strade Bianche de l'an passé où il avait filé seul à 81 km de la ligne. Deuxième, Remco Evenepoel a fait ce qu'il a pu en terminant juste sous les trente secondes. Le bronze est revenu au jeune talent français Paul Seixas (19 ans).

/ATS
 

