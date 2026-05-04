Tadej Pogacar continue d'écrire sa légende

Tadej Pogacar n'a laissé que des miettes à ses adversaires lors du 79e Tour de Romandie. Vainqueur d'étape à quatre reprises, le Slovène s'est également imposé au général.

Après une campagne de 'classiques' réussie, le no 1 mondial a démontré qu'il était toujours l'homme à battre lors des courses à étapes. Sans complètement écraser le classement général, où il ne s'est imposé qu'avec 42'' d'avance sur son dauphin Florian Lipowitz, il a su contrôler la course en produisant son effort lorsque c'était nécessaire pour égaler le record de victoires sur une même édition de Ferdi Kübler, qui date de 1951.

Le rôle-clé des bonifications

Le double champion du monde a accumulé plus de la moitié de son avance sur l'Allemand grâce aux bonifications (réd. 22''), ne reprenant au mieux que 14'' à la pédale sur le grimpeur de la formation Red Bull Bora Hansgrohe lors de l'étape reine entre Broc et Charmey.

Le quadruple vainqueur du Tour de France a pu compter sur une équipe UAE Emirates mise entièrement à son service pour empêcher les multiples échappées de prendre le large, et d'écrémer le peloton avant de poser ses attaques qui ont fait tant de mal à Lipowitz.

'Florian (Lipowitz) a été très bon tout au long de la semaine. Il a montré beaucoup de force, et je pense qu'il est prêt pour cet été', a déclaré le vainqueur au terme de la compétition dimanche pour rendre hommage à son plus sérieux concurrent. 'Il n'est pas aussi fou que Paul Seixas, et n'est pas depuis très longtemps sur le circuit. Il a encore besoin d'un peu de temps.'

Hormis sa deuxième place à Paris-Roubaix, 'Pogi' n'a pas connu de déconvenues en ce début de saison, s'imposant lors des Strade Bianche, du Tour des Flandres, de Liège-Bastogne-Liège et pour la première fois sur Milan-San Remo, avant d'enchaîner quatre succès en six jours sur le TdR. L'insatiable coureur de 27 ans s'apprête à repartir à l'entraînement avec la certitude d'être sur la bonne voie, lui qui doit retrouver son poids de forme en vue du mois de juillet, où il affrontera bien le jeune prodige français Paul Seixas.

Une retraite précoce?

Le Slovène a également laissé entendre que sa carrière n'allait pas s'éterniser lorsqu'il a évoqué la nouvelle génération d'athlètes: 'Dans le futur, nous allons voir beaucoup de Florian, de Paul et d'Isaac del Toro, ça va être intéressant. Lorsque je prendrai ma retraite, je les encouragerai devant ma télévision.'

Dans l'immédiat, il sera attentif à ce qui se passe sur le Tour d'Italie, qui débute ce vendredi. Son rival danois Jonas Vingegaard peut s'adjuger le dernier grand Tour qui manque à son palmarès. 'Je regarderai cela comme chaque année. Je soutiendrai ma formation, j'espère qu'elle pourra s'illustrer', s'est-il réjoui, malgré le forfait de son coéquipier João Almeida.

Tadej Pogacar sera à nouveau de passage en Romandie en juin, à l'occasion de la dernière étape du Tour de Suisse qui se terminera à Villars-sur-Ollon. A quelques jours du départ du Tour de France à Barcelone, il aura l'occasion d'ajouter la Boucle helvétique à son palmarès dès sa première participation, comme il l'a fait sur le TdR.

/ATS