Swiss Cycling investit dans le cyclisme féminin

Swiss Cycling va investir davantage dans le cyclisme et notamment pour les dames. A l'occasion du début des Mondiaux à Zurich, la fédération nationale a annoncé le lancement d'une équipe féminine UCI.

L'équipe devrait évoluer à partir de la saison 2025 au troisième niveau. L'équipe sera composée majoritairement d'athlètes de la relève qui devaient jusqu'ici chercher à l'étranger, quasiment par leurs propres moyens, des équipes professionnelles après la catégorie M19.

Swiss Cycling entend également investir dans la relève. L'engagement pour les cadres M17 sera généralement augmenté, puisque l'élite mondiale est de plus en plus jeune. Et troisièmement, le BMX Racing et le sprint sur piste seront réunis dans un pool, ce qui semble plus intéressant dans l'optique des JO.

'Avec ce paquet de mesures, nous comblons quelques lacunes et optimisons notre programme. Si tout se passe bien, nous serons très bien placés pour Los Angeles 2028', souligne Patrick Müller, responsable du sport de compétition de la fédération suisse de cyclisme.

