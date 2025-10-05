Suisses et Suissesses jouent placés

Les vététistes suisses ont manqué le podium lors de l'épreuve de cross-country de Coupe du ...
Suisses et Suissesses jouent placés

Suisses et Suissesses jouent placés

Photo: KEYSTONE/MAXIME SCHMID

Les vététistes suisses ont manqué le podium lors de l'épreuve de cross-country de Coupe du monde à Lake Placid. Mais le résultat d'ensemble est plutôt encourageant.

Fabio Püntener s'est longtemps battu pour le podium, mais l'Uranais de 26 ans a finalement terminé 6e. Deuxième meilleur Suisse, Marcel Guerrini a pris la 7e place. Vital Albin (12e) et Lars Forster (13e) ont également terminé dans le top 15.

Avec sa troisième victoire de la saison, Blevins a remporté pour la première fois le général en l'absence du champion du monde Alan Hatherly.

Les Suissesses ont elles aussi rempli le top 15 avec six filles. Alessandra Keller a terminé 5e et a consolidé sa 3e place au général de la Coupe du monde. Ronja Blöchlinger (7e), Sina Frei (8e), Ginia Caluori (10e), Jolanda Neff (11e) et Nicole Koller (13e) ont complété le bon résultat d'ensemble.

La Suédoise Jenny Rissveds a remporté une victoire écrasante, la championne du monde suédoise a terminé avec plus de deux minutes d'avance sur la Britannique Evie Richards. Samara Maxwell a pris la 3e place.

/ATS
 

Actualités suivantes

Tadej Pogacar, évidemment

Tadej Pogacar, évidemment

Cyclisme    Actualisé le 05.10.2025 - 17:03

Chrono par équipe: La Suisse en bronze

Chrono par équipe: La Suisse en bronze

Cyclisme    Actualisé le 02.10.2025 - 17:01

Championnat d'Europe: Marlen Reusser écrase le chrono

Championnat d'Europe: Marlen Reusser écrase le chrono

Cyclisme    Actualisé le 01.10.2025 - 16:55

« Le cyclisme africain en ressort grandi »

« Le cyclisme africain en ressort grandi »

Cyclisme    Actualisé le 29.09.2025 - 16:55

Articles les plus lus

Championnat du monde: Tadej Pogacar garde son titre

Championnat du monde: Tadej Pogacar garde son titre

Cyclisme    Actualisé le 28.09.2025 - 16:27

« Le cyclisme africain en ressort grandi »

« Le cyclisme africain en ressort grandi »

Cyclisme    Actualisé le 29.09.2025 - 16:55

Championnat d'Europe: Marlen Reusser écrase le chrono

Championnat d'Europe: Marlen Reusser écrase le chrono

Cyclisme    Actualisé le 01.10.2025 - 16:55

Chrono par équipe: La Suisse en bronze

Chrono par équipe: La Suisse en bronze

Cyclisme    Actualisé le 02.10.2025 - 17:01

Pogacar veut sa revanche

Pogacar veut sa revanche

Cyclisme    Actualisé le 28.09.2025 - 04:04

Championnat du monde: Tadej Pogacar garde son titre

Championnat du monde: Tadej Pogacar garde son titre

Cyclisme    Actualisé le 28.09.2025 - 16:27

« Le cyclisme africain en ressort grandi »

« Le cyclisme africain en ressort grandi »

Cyclisme    Actualisé le 29.09.2025 - 16:55

Championnat d'Europe: Marlen Reusser écrase le chrono

Championnat d'Europe: Marlen Reusser écrase le chrono

Cyclisme    Actualisé le 01.10.2025 - 16:55

Juniors filles: du bronze pour Anja Grossmann

Juniors filles: du bronze pour Anja Grossmann

Cyclisme    Actualisé le 27.09.2025 - 14:55

Mondiaux de Kigali: Elise Chabbey finit au pied du podium

Mondiaux de Kigali: Elise Chabbey finit au pied du podium

Cyclisme    Actualisé le 27.09.2025 - 17:11

Pogacar veut sa revanche

Pogacar veut sa revanche

Cyclisme    Actualisé le 28.09.2025 - 04:04

Championnat du monde: Tadej Pogacar garde son titre

Championnat du monde: Tadej Pogacar garde son titre

Cyclisme    Actualisé le 28.09.2025 - 16:27