Stefan Küng et Fabio Christen au départ de la Vuelta

Stefan Küng et Fabio Christen seront les deux Suisses au départ du Tour d'Espagne, a annoncé ...
Photo: KEYSTONE/AP/PEDRO ROCHA

Stefan Küng et Fabio Christen seront les deux Suisses au départ du Tour d'Espagne, a annoncé Swiss Cycling mardi. La 80e édition de la Vuelta s'élance samedi de Turin, en Italie.

Agé de 23 ans, Fabio Christen participera donc à son premier Grand Tour au sein de la formation suisse Q36.5, qui a bénéficié d'une invitation, au contraire de l'équipe Tudor. Le Zurichois de 23 ans devra sans doute se mettre au service de son leader britannique Tom Pidcock.

Stefan Küng, qui a repris la compétition début août sur le Tour de Pologne après avoir renoncé au Tour de France, roulera seulement pour la deuxième fois sur les routes ibériques. L'an dernier, le Thurgovien de 31 ans avait signé l'une des plus belles victoires de sa carrière en remportant le contre-la-montre final à Madrid.

/ATS
 

