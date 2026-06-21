Stefan Küng de retour aux Championnats de Suisse

Stefan Küng est de retour. Et ce quatre mois après son grave accident en Belgique.

Comme l'a confirmé à SRF Raphael Meyer, le directeur général de l'équipe Tudor, le Thurgovien participera aux Championnats de Suisse la semaine prochaine à Courtételle, dans le canton du Jura.

Il est prévu qu'il prenne le départ jeudi lors du contre-la-montre et le dimanche dans la course en ligne. Küng s'était fracturé le fémur gauche fin février lors du Omloop Het Nieuwsblad et a dû suivre une longue période de rééducation après son opération.

Reste à savoir si Küng participera également à son neuvième Tour de France avec Tudor en juillet.

/ATS