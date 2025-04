Stefan Küng: « Ca m'énerve un peu d'être passé à côté »

Stefan Küng n'est pas passé loin de remporter une quatrième victoire d'étape sur le Tour de Romandie mardi lors du prologue de Saint-Imier. Le Thurgovien s'est dit déçu de sa sixième place.

'J'étais très motivé par ce prologue, donc ça m'énerve un peu d'être passé à côté', a lâché le coureur de l'équipe française Groupama-FDJ, qui a terminé à plus de 3'' du vainqueur, son ancien coéquipier britannique Samuel Watson (Ineos).

'C'est un effort tellement particulier, il faut être prêt et réactif dès la première seconde. Et parfois, c'est comme si les neurones ne voulaient pas se connecter aux jambes', a-t-il expliqué aux médias après la course, alors qu'il était en train de récupérer sur son home-trainer.

'Trop prudent'

Le parcours de ce 'chrono' très court dans les rues de Saint-Imier convenait pourtant particulièrement au champion de Suisse du contre-la-montre. 'J'ai sans doute été un peu trop prudent après la descente', a-t-il regretté. 'J'avais bien reconnu les trajectoires, mais c'est toujours différent avec le public. Parfois, on est vraiment proches des spectateurs.'

Le 7e du dernier Tour des Flandres est toutefois ravi de courir à domicile, sur une épreuve qui lui a souvent souri par le passé (vainqueur d'étape en 2015, 2017 et 2019). 'Stefan est toujours motivé dès qu'on vient en Suisse. Il aime ces routes, il aime courir dans son pays', a confirmé son coéquipier français David Gaudu.

'Je me réjouissais de revenir sur le Tour de Romandie', a ajouté Küng, qui sera notamment l'un des favoris du contre-la-montre final à Genève dimanche. Mais le Thurgovien pourrait aussi tout à fait s'illustrer en rejoignant une échappée durant la semaine. 'Je vais prendre chaque jour comme une opportunité de briller', a-t-il assuré.

/ATS