Six secondes de plus pour Primoz Roglic

Le Danois Magnus Cort Nielsen (Education First) a enlevé la 16e étape de la Vuelta à Ciudad Rodrigo. Cette étape a souri au leader Primoz Roglic.

Le Slovène a, en effet, cueilli 6 secondes de bonification à la faveur de sa deuxième place. Le porteur du maillot rouge peut aborder les deux derniers jours de course en toute confiance. Il a porté à 45 secondes son avance sur l'Equatorien Richard Carapaz. Le Britannique Hugh Carthy pointe désormais à 53 secondes.

Cort Nielsen a réglé au sprint un premier peloton, devant Roglic et le Portugais Rui Costa, après la fin de l'échappée de Rémi Cavagna, rejoint à 2 kilomètres de l'arrivée. Le Français, rescapé d'une attaque de six coureurs qui a compté jusqu'à près de six minutes d'avance, a maintenu une courte avance dans les 18 derniers kilomètres, jusqu'à l'ultime faux-plat. Cort Nielsen, qui est âgé de 27 ans, s'est imposé pour la troisième fois sur la Vuelta après deux succès en 2016.

Samedi, la 17e et avant-dernière étape (178 km) se conclut par l'ascension de l'Alto de la Covatilla, classée hors catégorie (11,4 km à 7,1 %), où le Britannique Simon Yates, vainqueur final, s'était emparé du maillot de leader en 2018. La dernière montée, longue de 11,4 kilomètres (à 7,1 % de pente moyenne), mène à l'altitude de 1965 mètres.

/ATS