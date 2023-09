Saison terminée pour Stefan Küng

La saison de Stefan Küng est terminée. Son équipe Groupama-FDJ l'a annoncé au lendemain de sa chute spectaculaire au cours du contre-la-montre des Championnats d'Europe à Drenthe (NED).

Le Thurgovien était rentré dans une barrière après une trentaine de minutes de course alors qu'il avait pratiquement assuré une médaille. Visiblement, le rouleur helvétique n'a pas vu que la barrière empiétait sur la route à un certain endroit. Il avait terminé la course à la 11e place, le visage en sang et l'avant de son casque détruit.

Transporté à l'hôpital local, il pourra regagner la Suisse aujourd'hui. Il souffre d'une commotion cérébrale sans complications, d'une fracture de l'os molaire et d'une fracture de la main ne nécessitant pas d'intervention chirurgicale immédiate.

Sa saison est donc terminée pour le Thurgovien.

/ATS