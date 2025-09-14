Ronja Blöchlinger sur le podium en short-track

Ronja Blöchlinger, 3e en short track, a réussi ses débuts à Lenzerheide. La jeune femme de 24 ans est montée pour la deuxième fois de sa carrière sur le podium.

Nicole Koller a pris la 4e place, tandis que la championne du monde Alessandra Keller a complété le bon résultat de l'équipe de Suisse en terminant 6e.

Les Suissesses n'ont toutefois pas pu se mêler à la lutte pour la victoire. Jenny Rissveds et Evie Richards étaient tout simplement trop fortes. La Suédoise Rissveds, qui s'est imposée pour la quatrième fois dans les Grisons, a distancé la Britannique dans l'avant-dernier des neuf tours et s'est imposée avec deux secondes d'avance.

Suisses largués

Les Suisses ont eux largement manqué le podium. Seul Luca Schätti a réussi à se hisser dans le top 10, en terminant 9e. Pour sa dernière course de short-track, Nino Schurter n'est pas allé jusqu'au bout de ses limites et a profité d'une véritable course d'adieux, terminant à la 38e place. Dimanche, il disputera la dernière course de sa formidable carrière en cross-country. Filippo Colombo n'a pas pu prendre le départ après une grave chute à l'entraînement.

Les Français ont célébré une double victoire. Victor Koretzky s'est imposé devant le champion du monde M23 Adrien Boichis.

