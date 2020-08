Roglic fait coup double lors de la 2e étape du Dauphiné

Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a remporté en solitaire la 2e étape du Dauphiné au sommet du col de Porte. Il a du même coup endossé le maillot jaune de leader.

Alors que les Ineos ont mené un train d'enfer dans la longue ascension vers le sommet avec notamment Castroviejo, Kwiatkowski et Thomas (Froome a été distancé à 5 km du but sans pouvoir faire sa part de travail), c'est Roglic qui a finalement fait la différence. Il a attaqué au train dans le dernier kilomètre et personne n'a pu prendre sa roue.

Roglic a franchi la ligne avec 8'' d'avance sur le Français Thibaut Pinot et l'Allemand Emmanuel Buchmann. Vainqueur du Tour de France l'an passé, le Colombien Egan Bernal a fini 10e à 10''. Il s'est retrouvé isolé à 2 km de l'arrivée, quand les divers éléments du 'train' Ineos ont cédé, mais il n'a pas non plus semblé dans un très bon jour.

Le champion de Suisse Sébastien Reichenbach, coéquipier de Pinot, a terminé 12e de l'étape à 59''. Un autre Helvète, Michael Schär, a été longtemps échappé. Il a conservé pour un point le maillot de meilleur grimpeur, devant le vainqueur de l'étape.

Au général, Roglic possède 12'' d'avance sur Pinot et 14'' sur Buchmann. Les Colombiens Bernal et Nairo Quintana suivent à respectivement 16'' et 20''.

Vendredi, la 3e étape part de Corenc, tout près de Grenoble, pour rejoindre Saint-Martin-de-Belleville, en Savoie. Le col de la Madeleine, classé hors catégorie (17,3 km à 8,3 %), précède l'ascension finale (14,8 km à 6 %).

