Roglic en rose à la veille de l'arrivée, malgré un saut de chaîne

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) remportera sauf accident son premier Tour d'Italie dimanche à Rome.

Le Slovène a gagné l'avant-dernière étape, un contre-la-montre individuel en côte, malgré un saut de chaîne dans la partie finale, samedi à Monte Lussari.

A la veille de l'arrivée à Rome et d'une dernière étape promise aux sprinters, le coureur de Jumbo-Visma a dépossédé de son maillot rose le Britannique Geraint Thomas. Celui-ci a craqué dans le dernier kilomètre de la terrible montée finale.

Malgré un saut de chaîne à l'approche de l'arrivée, Primoz Roglic, déchaîné devant de nombreux supporters slovènes venus en voisins, a remporté le chrono avec 40 secondes d'avance sur Geraint Thomas. Suivent le Portugais Joao Almeida, l'Italien Damiano Caruso et le Français Thibaut Pinot.

Ces cinq hommes occupent, dans le même ordre, les premières places du classement général où Roglic devance désormais Thomas de 14 secondes, un des plus petits écarts de l'histoire du Giro. Sauf accident ou improbable rebondissement dimanche, on s'oriente donc vers une première victoire du Slovène dans le Tour d'Italie dont il avait pris la troisième place en 2019.

Traumatisme évacué

A 33 ans, ce serait la quatrième victoire dans un grand Tour pour Primoz Roglic, triple vainqueur de la Vuelta (2019, 2020, 2021). C'est une éclatante revanche pour l'ancien sauteur à ski, souvent maudit par le passé. Il avait notamment perdu le Tour de France 2020 dans un chrono en côte similaire lors de l'avant-dernière étape, à la Planche des Belles Filles.

Alors qu'il portait le maillot jaune depuis onze jours, Roglic avait fini en perdition, casque de travers et visage blême, et renversé par son compatriote Tadej Pogacar. Samedi, il a évacué le traumatisme dans une ascension encore plus difficile, insensée même, sur un chemin muletier tout juste goudronné et terriblement raide, avec une pente de 7,3 km à 12,1% de moyenne.

/ATS