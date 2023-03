Roglic de retour la semaine prochaine sur Tirreno-Adriatico

Le Slovène Primoz Roglic, qui n'a plus couru depuis sa lourde chute à la Vuelta en septembre, fera son retour à la compétition lundi lors de la course par étapes italienne Tirreno-Adriatico.

Le triple vainqueur de la Vuelta (de 2019 à 2021) et champion olympique du contre-la-montre, s'était fait opérer de l'épaule droite en octobre pour éviter qu'elle continue de se déboîter, ce qui lui est déjà arrivé à plusieurs reprises.

Son retour n'était prévu que pour plus tard, mais le Slovène de 33 ans, qui a fait du Tour d'Italie en mai son grand objectif de la saison, s'estime prêt pour remonter sur un vélo en course.

'Il a travaillé dur et il est prêt. Revenir en course est la prochaine étape en vue de ses objectifs. Il prendra le départ sans pression et sans viser un résultat en particulier', explique son directeur sportif Merijn Zeeman de l'équipe Jumbo-Visma.

L'ancien champion de saut à ski a été impliqué dans de nombreuses chutes ces dernières années. En juillet, il s'était déboîté l'épaule sur le Tour de France, après avoir chuté sur les pavés du Nord. Il s'était remis l'épaule en place lui-même.

'Comme cela m'est déjà arrivé, je sais comment faire: j'attrape mon genou et je tire fort', avait-il expliqué avant d'abandonner quelques jours plus tard.

Il avait connu la même mésaventure sur Paris-Nice en 2021, course qu'il allait remporter un an plus tard.

Le 6 septembre, il a encore connu la poisse sur le Tour d'Espagne, tombant violemment au sol à quelques mètres de l'arrivée de la 16e étape, l'obligeant à mettre un terme à sa saison.

/ATS