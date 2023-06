Remco Evenepoel va faire l'impasse sur la Gande Boucle

Le champion du monde belge de cyclisme sur route Remco Evenepoel ne participera pas au Tour de France. Il l'a confirmé lui-même en marge du Tour de Suisse. 'Il y a eu des discussions, mais très rapidement, c'est devenu un non', a déclaré Evenepoel, qui s'était lancé dans le Giro d'Italia en tant que grand favori, mais qui a dû abandonner après deux victoires d'étapes, infecté par le Covid-19.

'Je me suis préparé pendant six mois pour le Giro et j'étais en pleine forme, puis j'ai été absent du vélo pendant dix jours et ce n'est pas facile de se remettre en forme pour une course comme le Tour', a déclaré Evenepoel, qui a ajouté : 'Si je participe au Tour, c'est à 150% de ma forme. Ce n'était pas possible, c'est donc une décision logique'

/ATS