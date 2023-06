Remco Evenepoel revient sur le Tour de Suisse

Contraint à l'abandon sur le Tour d'Italie à la suite d'un test positif au Covid-19, Remco Evenepoel effectuera son retour à la compétition sur le Tour de Suisse. Il débutera le 11 juin à Einsiedeln.

'Reprendre en Suisse est le départ parfait. Cela me permettra de retrouver une course qui me rappelle de chouettes choses', a indiqué le Belge dans un communiqué de la formation Soudal-Quick Step. La saison passée, Remco Evenepoel avait remporté la 8e étape et dernière étape du Tour de Suisse, un contre-la-montre à Vaduz.

Après cette course à étapes et les championnats de Belgique, le natif de Schepdaal partira pour le Val di Fassa en Italie pour participer à un stage en équipe de deux semaines en vue de préparer la défense de son titre aux Mondiaux de Glasgow, début août. Six fois victorieux cette saison, notamment de Liège-Bastogne-Liège, Remco Evenepoel avait rapidement balayé l'idée de participer au Tour de France.

/ATS