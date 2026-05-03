Pogacar survole le Tour de Romandie

Tadej Pogacar a éclaboussé de toute sa classe le Tour de Romandie, qu'il disputait pour la ...
Pogacar survole le Tour de Romandie

Pogacar survole le Tour de Romandie

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Tadej Pogacar a éclaboussé de toute sa classe le Tour de Romandie, qu'il disputait pour la première fois.

Le Slovène de 27 ans a fêté dimanche à Leysin son quatrième succès d'étape en six jours de course. Il s'impose avec 42'' d'avance sur son dauphin Florian Lipowitz au général.

Le quadruple vainqueur du Tour de France, battu seulement dans le prologue de Villars-sur-Glâne (6e) et lors de la 3e étape à Orbe (4e du sprint), n'a pas semblé forcer son talent sur les hauteurs de Leysin. Il a placé son effort à 350 mètres de la ligne pour devancer de 3'' Florian Lipowitz.

Devancé de 35'' au général par Tadej Pogacar au départ dimanche à Lucens, Florian Lipowitz a tout tenté pour désarçonner le meilleur coureur du peloton alors qu'on l'avait jugé trop 'frileux' depuis le début de cette boucle romande.

L'Allemand a enchaîné les attaques dans les 3200 derniers mètres d'une étape qui comportait deux côtes puis l'ascension finale vers Leysin (13,9 km, à 6% de moyenne). Mais il n'a rien pu faire dans les derniers hectomètres, alors que le premier groupe de poursuivants venait de rejoindre le duo de tête.

Meilleur Suisse au cours de cette semaine, Yannis Voisard a pris la 8e place de cette ultime étape, à 17'' de 'Pogi'. Le Jurassien termine 13e du général, à 4'39 du Slovène. Son coéquipier chez Tudor Roland Thalmann s'est quant à lui adjugé le classement de la montagne.

/ATS
 

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