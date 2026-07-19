Pogacar réveillé en pleine nuit pour un contrôle antidopage

'J'ai dormi 4 heures': Tadej Pogacar a été réveillé en pleine nuit dimanche pour un contrôle ...
Pogacar réveillé en pleine nuit pour un contrôle antidopage

Pogacar réveillé en pleine nuit pour un contrôle antidopage

Photo: KEYSTONE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

'J'ai dormi 4 heures': Tadej Pogacar a été réveillé en pleine nuit dimanche pour un contrôle antidopage sur le Tour de France avant la première étape de montagne dans les Alpes.

Le Slovène l'a raconté au départ, confirmant une information du Parisien. Selon le journal, Jonas Vingegaard a lui aussi été contrôlé, à 2 heures du matin.

Pogacar, maillot jaune avec plus de quatre minutes d'avance sur son rival danois, s'est exprimé en zone mixte avant le départ de la 15e étape à Champagnole. 'J'ai dormi 4 heures cette nuit. C'était (le contrôle, ndlr) à 5 heures du matin. Je me couche toujours tard. Ça a été un gros choc pour moi de n'avoir que 4 heures de sommeil', a dit le quadruple vainqueur du Tour qui est déjà testé tous les jours en tant que maillot jaune.

'Je n'ai pas réussi à me rendormir, donc je me détendais, j'écoutais quelques vieux tubes d'Eminem. Et je faisais des cafés. J'arrive +sur-caféiné+ ce matin. Ce n'était vraiment pas agréable de se réveiller en plein milieu de doux rêves', a-t-il déclaré en restant visiblement de très bonne humeur.

'Je suis aussi désolé pour les gars qui viennent contrôler. Parce que j'imagine que certains coureurs s'énervent contre eux, mais ce n'est pas de leur faute. C'est celle des types qui les envoient. Les gars qui nous contrôlent ne font que leur travail', a-t-il dit.

'Je vais tous les jours au contrôle antidopage lorsque je porte le maillot jaune. Et en plus, ils viennent de façon aléatoire le matin pendant le Tour. Et aujourd'hui, ils ont choisi la nuit', a ajouté Tadej Pogacar.

/ATS
 

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