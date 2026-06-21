Pogacar fait coup double à Villars

Tadej Pogacar a fait coup double à Villars. Le Slovène a remporté la 5e et dernière étape du ...
Pogacar fait coup double à Villars

Pogacar fait coup double à Villars

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Tadej Pogacar a fait coup double à Villars. Le Slovène a remporté la 5e et dernière étape du Tour de Suisse et le classement général de cette 89e édition de la boucle nationale.

Sans surprise. Presque imbattable cette saison, Pogacar l'est définitivement sur les courses à étapes et ce Tour de Suisse a confirmé ce que l'on avait vu sur le Tour de Romandie. Le quadruple vainqueur du Tour de France a enlevé une troisième étape sur cinq!

Il y avait, il faut l'admettre, assez peu de suspense pour cette grande étape des Alpes vaudoises avec la triple ascension du Col de la Croix et une dernière montée vers Villars. Parce que l'on savait bien que si le Slovène avait les jambes, personne ne pourrait lui contester la victoire.

L'équipe UAE a contrôlé la course en laissant une échappée se former avec notamment le champion de Suisse, Mauro Schmid. Mais dès l'ultime sortie d'Ollon, le train UAE a lancé Pogacar et personne n'a été en mesure de suivre sous la touffeur chablaisienne.

L'ogre slovène a remonté les coureurs de l'échappée un à un jusqu'au Français Lenny Martinez, dernier représentant des attaquants. Le Tricolore a très bien résisté, mais il a cédé à 850 mètres de la ligne et a terminé à 7 secondes.

Au général, c'est un gouffre qui sépare le Slovène de la concurrence. Richard Carapaz se place en dauphin de 'Pogi' à 6'22!

/ATS
 

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