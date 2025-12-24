« Petite » fracture pour Wout van Aert après une chute en cyclo-cross

Wout van Aert souffre d'une 'petite fracture' à une cheville après sa chute lors d'une course ...
« Petite » fracture pour Wout van Aert après une chute en cyclo-cross

Photo: KEYSTONE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Wout van Aert souffre d'une 'petite fracture' à une cheville après sa chute lors d'une course de cyclo-cross vendredi, a indiqué son équipe Visma-Lease a bike. Le Belge devra se faire opérer.

Sous la neige, le Flamand de 30 ans est tombé dans un virage lors de l'Exact cross de Mol (Belgique), alors qu'il était au coude-à-coude avec un autre cador de la discipline, le Néerlandais Mathieu van der Poel, qui a fini par s'imposer. Van Aert a été contraint à l'abandon.

Il souffre d'une 'petite fracture' à une cheville, a indiqué son équipe sur X. 'Il sera opéré samedi, après quoi il se concentrera sur sa convalescence. Malheureusement, cela signifie que sa saison de cyclo-cross est terminée', a précisé Visma-Lease a bike.

L'intéressé s'est dit 'très déçu' de terminer la saison de cyclocross 'comme ça', selon des propos rapportés par le communiqué. 'Je me concentre désormais sur ma convalescence et, ensuite, sur la préparation de ma saison sur route.'

Van Aert, triple champion du monde de cyclo-cross, était notamment attendu à Zonhoven (Belgique) pour une étape de la Coupe du monde de cyclo-cross, dimanche. Le natif de Herentals compte aussi dix victoires d'étape sur le Tour de France.

/ATS
 

Actualités suivantes

Oscar Onley renforce Ineos

Oscar Onley renforce Ineos

Cyclisme    Actualisé le 24.12.2025 - 22:00

Word Tour: Oscar Onley s'engage avec Ineos

Word Tour: Oscar Onley s'engage avec Ineos

Cyclisme    Actualisé le 23.12.2025 - 20:06

Tour d'Espagne: le menu 2026 s'annonce très copieux

Tour d'Espagne: le menu 2026 s'annonce très copieux

Cyclisme    Actualisé le 17.12.2025 - 20:14

Tadej Pogacar au départ des Tours de Romandie et de Suisse

Tadej Pogacar au départ des Tours de Romandie et de Suisse

Cyclisme    Actualisé le 13.12.2025 - 20:54

Articles les plus lus

Tour d'Italie: L'édition 2026 passera par le Tessin

Tour d'Italie: L'édition 2026 passera par le Tessin

Cyclisme    Actualisé le 01.12.2025 - 18:33

Tadej Pogacar au départ des Tours de Romandie et de Suisse

Tadej Pogacar au départ des Tours de Romandie et de Suisse

Cyclisme    Actualisé le 13.12.2025 - 20:54

Tour d'Espagne: le menu 2026 s'annonce très copieux

Tour d'Espagne: le menu 2026 s'annonce très copieux

Cyclisme    Actualisé le 17.12.2025 - 20:14

Word Tour: Oscar Onley s'engage avec Ineos

Word Tour: Oscar Onley s'engage avec Ineos

Cyclisme    Actualisé le 23.12.2025 - 20:06

Girmay s'engage pour trois ans avec NSN Cycling Team

Girmay s'engage pour trois ans avec NSN Cycling Team

Cyclisme    Actualisé le 01.12.2025 - 14:41

Tour d'Italie: L'édition 2026 passera par le Tessin

Tour d'Italie: L'édition 2026 passera par le Tessin

Cyclisme    Actualisé le 01.12.2025 - 18:33

Tadej Pogacar au départ des Tours de Romandie et de Suisse

Tadej Pogacar au départ des Tours de Romandie et de Suisse

Cyclisme    Actualisé le 13.12.2025 - 20:54

Tour d'Espagne: le menu 2026 s'annonce très copieux

Tour d'Espagne: le menu 2026 s'annonce très copieux

Cyclisme    Actualisé le 17.12.2025 - 20:14

Almeida, le principal lieutenant de Pogacar, prolonge avec UAE

Almeida, le principal lieutenant de Pogacar, prolonge avec UAE

Cyclisme    Actualisé le 18.11.2025 - 10:45

Ineos: Geraint Thomas nommé directeur de course

Ineos: Geraint Thomas nommé directeur de course

Cyclisme    Actualisé le 27.11.2025 - 12:17

Girmay s'engage pour trois ans avec NSN Cycling Team

Girmay s'engage pour trois ans avec NSN Cycling Team

Cyclisme    Actualisé le 01.12.2025 - 14:41

Tour d'Italie: L'édition 2026 passera par le Tessin

Tour d'Italie: L'édition 2026 passera par le Tessin

Cyclisme    Actualisé le 01.12.2025 - 18:33