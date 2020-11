Pas de Tour Down Under en janvier prochain

Le Tour Down Under, la première course du calendrier WorldTour 2021, n'aura pas lieu du 19 au 24 janvier prochain en raison de la pandémie de coronavirus, ont annoncé dimanche ses organisateurs.

Sa directrice Hitaf Rasheed a évoqué 'les risques liés à la mise en quarantaine et à la fermeture des frontières internationales': 'C'était trop demander à des équipes qui ont enduré une saison 2020 stressante, difficile et raccourcie, qui s'est conclue plus tard qu'à l'habitude.'

La course WorldTour organisée en Australie dans la foulée, la Cadel Evans Great Ocean (31 janvier), a été elle aussi annulée.

Le Tour Down Under féminin est également rayé du programme, ont ajouté ses organisateurs qui ont prévu à Adelaïde et dans la région 'un petit festival national du cyclisme'.

'Nous sommes certains que le Tour Down Under reviendra en Australie du Sud et sera le point de départ du calendrier mondial de l'Union cycliste internationale en janvier 2022', ont-ils déclaré.

Le Tour Down Under, qui a pu être organisé en janvier dernier avant le développement de la pandémie, a été gagné par l'Australien Richie Porte.

La première épreuve, désormais, du calendrier WorldTour 2021 est le Tour des Émirats Arabes Unis, du 21 au 27 février. Son édition 2020 avait été raccourcie à cause des premiers cas de covid-19 apparus sur une course cycliste.

Le calendrier mondial revient ensuite en Europe pour le Het Nieuwsblad (27 février), les Strade Bianche (6 mars) et Paris-Nice (7 au 14 mars).

/ATS