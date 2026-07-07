Olav Kooij s'offre la 5e étape du Tour de France au sprint

Olav Kooij (Decathlon CMA CGM) a remporté mercredi la cinquième étape du Tour de France 2026, reliant Lannemezan à Pau. Le Néerlandais s'est montré le plus fort au terme de cette étape de plaine.

A 24 ans seulement, Kooij s'offre déjà une 51e victoire sur le circuit professionnel, la première sur la Grande Boucle. Parti de loin dans un sprint débridé où aucun leader n'a véritablement pu être lancé par ses équipiers, le Néerlandais a tenu bon pour devancer l'Allemand Max Kanter (XDS Astana) et le Belge Tim Merlier (Soudal Quick-Step).

Le scénario de cette étape de plaine, l'une des plus plates de cette édition du Tour, semblait tellement écrit d'avance qu'un seul courageux a tenté sa chance en échappée. Le Français Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), qui a attaqué dès le premier kilomètre à la sortie de Lannemezan, a parcouru en solo plus de 140 km sur les 158,3 au total avant de se faire reprendre par le peloton.

Chute avant l'arrivée

Comme attendu, les équipes de sprinteurs ont donc logiquement préparé une arrivée au sprint massif - préparation perturbée par une chute dans le peloton à 5 km de l'arrivée. Dans cette configuration, Kooij et le choix de l'équipe Decathlon de le sélectionner pour ce Tour aux dépens de grimpeurs qui auraient pu soutenir Paul Seixas en montagne ont été couronnés.

Déception par contre pour l'équipe suisse Tudor: son sprinteur Arvid De Kleijn, en grande difficulté depuis le début du 'TdF', a été lâché par le peloton à 16 km de l'arrivée.

Au classement général, ni les favoris ni l'actuel maillot jaune Torstein Traeen n'ont été pris dans des cassures, malgré des légers écarts à l'arrivée qui n'ont pas été comptabilisés. Les coureurs vivront jeudi une première étape de montagne avec notamment l'ascension du col du Tourmalet.

/ATS