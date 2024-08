O'Connor s'offre la 6e étape et le maillot rouge

Ben O'Connor a frappé fort sur les routes du Tour d'Espagne jeudi. Vainqueur en solitaire de la sixième étape à Yunquera, l'Australien s'est emparé du maillot rouge de leader.

Parti dans l'échappée du jour en compagnie de onze autres coureurs, O'Connor (28 ans) s'est isolé en tête à un peu plus de 25 km de l'arrivée et a chipé la tunique de leader à Primoz Roglic, arrivé plus de six minutes plus tard avec le peloton.

Le leader de la formation Décathlon-AG2R compte désormais 4'51 d'avance sur son dauphin slovène, triple vainqueur et grand favori de l'épreuve.

