Mondiaux: Alessandra Keller pour un doublé

Les premiers Mondiaux réunissant toutes les disciplines du VTT se terminent ce week-end en Valais, avec les courses de cross-country 'classique' en point d'orgue.

Les dames en découdront samedi dès 14h, à Crans-Montana, sur un circuit de 4,4 km qui mènera au lac de Chermignon. Tenante du titre, la Néerlandaise Puck Pieterse sera à nouveau l'une des principales candidates à l'or. La Suédoise Jenny Rissveds et la Néo-Zélandaise Samara Maxwell sont les autres favorites logiques.

Côté suisse, les espoirs reposeront avant tout sur les épaules d'Alessandra Keller. La Nidwaldienne aborde qui plus est cette épreuve en pleine confiance et l'esprit libéré, après s'être parée d'or mardi à Zermatt en short-track. La St-Galloise Nicole Koller devrait aussi avoir son mot à dire.

/ATS