Milan - Turin: Tom Pidcock s'impose

Tom Pidcock a remporté Milan - Turin. Cette semi-classique servait de préparation avant Milan ...
Milan - Turin: Tom Pidcock s'impose

Milan - Turin: Tom Pidcock s'impose

Photo: KEYSTONE/EPA/ROBERTO BETTINI

Tom Pidcock a remporté Milan - Turin. Cette semi-classique servait de préparation avant Milan - San Remo, le premier Monument de la saison prévu samedi.

Absent de Paris - Nice et de Tirreno - Adriatico la semaine passée, le Britannique, double champion olympique de cross-country, a justifié son statut de favori sur les routes italiennes. Il a devancé de quatre secondes le Norvégien Tobias Halland Johannessen et de cinq secondes le Slovène Primoz Roglic à l'arrivée au sommet de Superga (4,9 km à 9%).

Pidcock, qui court pour la formation suisse Pinarello-Q36.5, a parfaitement géré la course, longue de 174 km entre Rho et Superga. Le Britannique de 26 ans a attaqué à 600 mètres du sommet dans la seconde ascension pour franchir la ligne d'arrivée seul en tête pour la deuxième fois de la saison après sa victoire d'étape sur le Tour d'Andalousie en février.

/ATS
 

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