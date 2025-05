Mikel Landa souffre d'une fracture à une vertèbre

Mikel Landa souffre d'une fracture de la onzième vertèbre dorsale, a indiqué son équipe Soudal Quick-Step vendredi. L'Espagnol a dû abandonner le Giro dès la 1re étape après une lourde chute à Tirana.

Le coureur basque, qui disputait son huitième Giro et faisait partie des prétendants au podium, est tombé dans un virage en descente à cinq kilomètres de l'arrivée. Pris en charge par les secours, le 3e des éditions 2015 et 2022 a été évacué sur une civière et avec une minerve autour du cou.

'Mikel a été emmené directement à l'hôpital où des examens médicaux et un scanner ont révélé qu'il souffrait d'une fracture stable de la onzième vertèbre dorsale', a indiqué son équipe dans un communiqué diffusé dans la soirée. 'Cela nécessite que Mikel reste dans une position allongée stable pour une durée prolongée. Il va passer la nuit à l'hôpital avant qu'on procède à un nouvel examen et qu'on planifie son retour à domicile', a ajouté l'équipe.

/ATS