Mathieu van der Poel vise la passe de trois dans le Ronde

Deux semaines après Milan - San Remo, le peloton va vivre aujourd'hui son deuxième temps fort de la saison, le Tour des Flandres. Mathieu van der Poel en sera le grand favori.

En l'absence de Wout van Aert, blessé, et du vainqueur sortant Tadej Pogacar - le Slovène est en camp d'entraînement en altitude en prévision de Liège - Bastogne - Liège et du Giro -, van der Poel récolte les faveurs du pronostic. Pour sa part, le Thurgovien Stefan Küng pourrait jouer les arbitres. Il apprécie ces classiques sur les pavés.

Champion du monde en titre, van der Pol a déjà triomphé deux fois sur le Ronde, en 2020 et 2022. Avec un troisième sacre, le Néerlandais pourrait rejoindre six co-recordmen des victoires. Parmi eux figure un Suisse, Fabian Cancellara, qui a franchi la ligne d'arrivée en première position en 2010, 2013 et 2014.

Cette année, le 'Ronde van Vlaanderen', sorte de sanctuaire national dans la partie flamande de la Belgique, en est à sa 108e édition. La course est une grande fête populaire. Des dizaines de milliers de fans de cyclisme bordent un parcours qui, entre Anvers et Audenarde, réserve de nombreuses montées courtes et toxiques et des changements de direction permanents. Une course de 270, 8 km faite pour les costauds.

