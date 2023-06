Marlen Reusser s'impose après un morceau de bravoure

Marlen Reusser a remporté la troisième édition du Tour de Suisse dames. La Bernoise a valeureusement défendu son maillot de leader lors de la 4e et dernière étape à Ebnat-Kappel.

Cette ultime étape a été remportée par la Néo-Zélandaise Niamh Fisher-Black, une coéquipière de Reusser, qui a profité sur près de la moitié du parcours du travail de la Polonaise Katarzyna Niewiadoma, pour la coiffer facilement sur la ligne d'arrivée.

Reusser a réussi un tout grand numéro quand son maillot jaune de leader a été mis en danger par Niewiadoma, qui occupait le 6e rang à 2'07'' de la Bernoise. Son avance en cours d'étape s'était portée à 2'30''. Sentant le danger, Reusser a faussé compagnie à toutes les autres favorites comme l'Italienne Elisa Longo-Borghini, sa coéquipière Demi Vollering ou l'Australienne Brodie Chapman.

A la faveur d'une descente maîtrisée avec un grand art, la Bernoise a rapidement creusé l'écart sur le peloton et a gommé plus d'une minute et demie sur le duo Niewiadoma-Fisher-Black. Le maillot jaune était sauvé et la journée couronnée, de surcroît, par une victoire d'étape d'une coureuse de l'équipe SD Worx.

Au classement général, Reusser devance sa coéquipière Vollering de 1'02'' et Longo Borghini de 1'17''. La Genevoise Elise Chabbey termine cinquième à 3'37''. Elle remporte le maillot du Prix de la montagne.

Reusser (31 ans) a fêté son quatrième succès de la saison après Gand-Wevelgem et le Tour du Pays basque ainsi que le contre-la-montre du Tour de Suisse dimanche qui lui a permis de revêtir le maillot de leader. Elle a été médaillée d'argent du contre-la-montre aux JO de Tokyo en 2021 et a décroché deux fois l'argent en chrono aux Championnats du monde.

/ATS