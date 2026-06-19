Marlen Reusser prend le maillot jaune

Marlen Reusser a remporté le contre-la-montre de la 4e étape du Tour de Suisse, à Aarburg (AG). Elle s'empare du maillot jaune à la veille de l'étape de montagne de dimanche dans les Alpes vaudoises.

La championne du monde de la discipline, a été en démonstration sur les 23,7 km d'un parcours écrasé par la chaleur, sur les bords de l'Aar. En parfaite position aérodynamique jusqu'au dernier coup de pédale, elle a décroché sa 37e victoire chez les professionnelles.

Elle a devancé la Britannique Zoe Bäckstedt ̈, gagnante la veille de la 3e étape, de 11''. L'Italienne Elisa Longo Borghini a concédé 1'05'' à la Suissesse et lui cède le maillot de leader pour dix secondes.

'J'ai les jambes qui tremblent', a déclaré la Bernoise de 34 ans à l'arrivée. 'La course a été très dure du début à la fin. Demain, ça s'annonce aussi exceptionnellement dur, et un moment de faiblesse pourra tout faire basculer, pour tout le monde.'

Dimanche, la montée du Col de la Croix, à effectuer deux fois, ajoutée à la chaleur, mettra les organismes à rude épreuve, sur 100,4 km. Marlen Reusser vise une troisième victoire finale à ce Tour de Suisse après 2023 et 2025.

/ATS