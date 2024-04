Marlen Reusser de retour aux affaires après sa chute

Marlen Reusser va retrouver la compétition un peu moins d'un mois après sa chute au Tour des Flandres. La Bernoise participera dès lundi au Tour d'Espagne dames.

Ce retour est plus rapide qu'initialement escompté. La Suissesse avait été sérieusement blessée lors de sa chute, avec notamment une fracture de la mâchoire et neuf dents cassées. 'Je suis moi-même étonnée par la vitesse à laquelle j'ai pu me régénérer', a-t-elle indiqué lors d'une conférence de presse à Bâle, avant de prendre l'avion en direction de l'Espagne.

En l'état actuel, les deux grands objectifs de la saison de Marlen Reusser ne sont pas menacés. Elle veut briller aux Jeux olympiques de Paris à fin juillet et à fin septembre lors des Mondiaux de Zurich. La Bernoise figurera parmi les favorites, notamment en contre-la-montre. 'Si tout va bien jusque-là, je serai très très rapide à Paris. Théoriquement, je peux viser l'or sur le chrono', estime-t-elle.

Dans sa chute, elle a eu la chance que les jambes et le haut du corps ne soient pas touchés. Et dans la perspective des rendez-vous estivaux, elle va peaufiner sa condition en disputant la Vuelta.

/ATS