M23: L'Argovien Jan Huber argenté à Kigali!

Jan Huber a remporté vendredi la médaille d'argent sur la course en ligne M23 des Mondiaux de Kigali.

L'Argovien s'est disputé le titre jusqu'aux derniers kilomètres avec l'Italien Lorenzo Mark Finn, champion du monde junior l'an dernier à Zurich.

Le Suisse de 20 ans, double médaillé de bronze cet été lors des championnats de Suisse Espoirs (course en ligne et contre-la-montre), a perdu le contact avec le nouveau champion du monde à 6 kilomètres de l'arrivée. Dans tous les bons coups vendredi, il fut alors incapable de répondre à une accélération sur l'avant-dernière côte du parcours rwandais.

Au final, l'Argovien a terminé à 31'' du prodige Lorenzo Mark Finn (18 ans seulement). La troisième place revient à l'Autrichien Marco Schrettl. Deuxième meilleur Helvète, l'espoir valaisan de la formation Tudor Robin Donzé s'est quant à lui classé 8e à 2'24.

Jan Huber avait été le seul à pouvoir suivre l'attaque de Lorenzo Mark Finn à 30 km de l'arrivée. Il a réussi à rester durant quelque 20 km dans la roue du puissant Italien, avant de le laisser filer et d'aller chercher l'argent. Il offre à la Suisse son premier podium mondial chez les M23 depuis 2019 (Stefan Bissegger en argent déjà).

/ATS