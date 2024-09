Lienhard remplace Voisard pour la course en ligne

Malade, Yannis Voisard (26 ans) doit renoncer à la course en ligne des Mondiaux sur route de Zurich, a annoncé Swiss Cycling.

Le Jurassien de l'équipe Tudor sera remplacé par le Zurichois Fabian Lienhard dimanche prochain au sein de l'équipe de Suisse.

Deux changements interviennent par ailleurs dans l'équipe mixte du contre-la-montre. Fabian Weiss et la vice-championne du monde M23 Jasmin Liechti seront alignées mercredi à la place de Silvan Dillier et Elena Hartmann. Ils seront associés respectivement à Stefan Bissegger et Johan Jacobs ainsi qu'à Elise Chabbey et Noemi Rüegg.

/ATS