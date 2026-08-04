Les tenues des coureuses contrôlées avant le chrono

Les tenues des coureuses seront contrôlées avant la 4e étape du Tour de France, un contre-la-montre ...
Les tenues des coureuses contrôlées avant le chrono

Les tenues des coureuses contrôlées avant le chrono

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Les tenues des coureuses seront contrôlées avant la 4e étape du Tour de France, un contre-la-montre mardi.

L'UCI veut s'assurer de l'absence de modification de morphologie au niveau de la poitrine pouvant procurer un gain aérodynamique, a appris l'AFP lundi soir.

Les différentes équipes ont reçu un communiqué de l'Union cycliste internationale indiquant qu'une 'attention particulière sera portée au respect de l'article 1.3.032 du règlement de l'UCI, visant les éléments non essentiels et les vêtements ou autres articles/accessoires portés par un coureur qui pourraient modifier la morphologie'.

Les commissaires seraient particulièrement attentifs à la présence de soutiens-gorge rembourrés qui, en augmentant la surface de la poitrine des athlètes, permettraient un gain aérodynamique. Les coureuses sont invitées à se rendre dans une tente dédiée à ce contrôle dix minutes avant le départ de leur contre-la-montre à Gevrey-Chambertin.

Ce chrono, disputé sur 21 km entre Gevrey-Chambertin et Dijon, devrait effectuer un premier tri parmi les prétendantes à la victoire finale, le 9 août à Nice. Les concurrentes se frotteront, à la mi-course, aux 6,9%, sur 1,8 km, de Marsannay-la-Côte, avant neuf kilomètres très roulants et plutôt descendants vers Dijon. La Bernoise Marlen Reusser est la grande favorite de l'étape.

/ATS
 

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