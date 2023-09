Les Suissesses bredouilles, Chabbey 6e

Les Suissesses attendent toujours une médaille dans la course sur route aux Européens. A Hoogeveen, Elise Chabbey et Marlen Reusser se sont classées 6e et 13e d'une course gagnée par Mischa Bredewold.

Mischa Bredewold a profité du solide travail d'équipe des Pays-Bas. La jeune femme de 23 ans a pu attaquer dans la dernière boucle. Le groupe de tête, dont faisaient partie les deux Suissesses, n'a pas pu s'entendre. La championne d'Europe du contre-la-montre Marlen Reusser a tenté à plusieurs reprises de lancer la poursuite, mais les Néerlandaises ont à chaque fois coupé son élan.

Le championnat d'Europe existe depuis 2016 et cela fait maintenant sept fois que la gagnante vient des Pays-Bas. L'Italie a remporté l'or une fois.

Le parcours passait six fois par le col artificiel du VAM, une montagne de déchets de 43 mètres de haut. Il se composait de trois montées exigeantes et à la fin du parcours, un secteur pavé de 150 m de long avec une pente de 15% attendait les coureuses. Mischa Bredewold a devancé sa compatriote Lorena Wiebes de trois secondes, tandis que la troisième place est revenue à la Belge Lotte Kopecky.

Elise Chabbey a lâché prise dans la dernière montée et perdu sept secondes. Marlen Reusser n'a pas sprinté pour les médailles.

/ATS