Le Tour à Adam Yates, l'étape à Fernando Gaviria

Souvent ennuyeux cette année, le Tour de Romandie s'est au moins donné un vainqueur crédible avec la victoire du Britannique Adam Yates (UAE Emirates). La dernière étape à Genève est revenue au meilleur sprinter présent, le Colombien Fernando Gaviria.

Adam Yates a forgé son succès samedi dans la montée de 20 km de Thyon 2000 qu'il a su parfaitement dompter après avoir limité la casse lors du prologue au Bouveret et lors du contre-la-montre de Châtel-St-Denis (3e à 17'').

Un échelon supplémentaire

Vainqueur du Tour des Emirats Arabes Unis en 2020 et du Tour de Catalogne en 2021, Yates a passé un échelon supplémentaire avec ce succès sur la boucle romande. 'Je crois que j'aurais déjà pu lutter pour la victoire au Tour de Suisse l'an dernier, si je n'avais pas dû abandonner après quatre étapes suite au Covid', rappelait Yates au moment d'évoquer ses courses sur les routes helvétiques.

A 30 ans, le Britannique peut-il réussir désormais sur un grand tour ? 'Une course de trois semaines, c'est autre chose. C'est une autre planification avec une équipe spéciale autour de soi', relève Yates, coéquipier de Tadej Pogacar.

Au classement final, Adam Yates précède l'Américain Matteo Jorgenson de 19'' et l'Italien Damiano Caruso à 27''. Meilleur Suisse: Gino Mäder termine 15e à 2'48''. Le Jurassien Yannis Voisard obtient une belle 18e place à 3'24''.

Le contre de Reichenbach

L’étape de dimanche a été marquée par le baroud d’honneur de Thomas Gloag. Onzième du classement avant cette ultime étape, le Britannique de chez Jumbo Visma a fait partie de la principale échappée du jour. Le vainqueur du Tour de l’Avenir 2022 s’est retrouvé leader virtuel, avant d'être rejoint à 34 km du but.

Dix kilomètres plus tard, le Valaisan Sébastien Reichenbach et son coéquipier chez Tudor, le Luxembourgeois Arthur Kluckers, faussaient compagnie au peloton, parvenant à rejoindre le Français Geoffrey Bouchard. Vaillant, le trio était rejoint à 2 km du but. Au sprint, le Colombien Fernando Gaviria a fait valoir sa pointe de vitesse, devançant l'Allemand Nikias Arndt et le Britannique Ethan Hayter.

Mäder entre deux eaux

Côté suisse, Gino Mäder a terminé au 15e rang final. Le Bernois était balancé entre deux sentiments au moment d'évoquer sa performance. 'C'est une déception pour moi, mais d'un autre côté, je suis aussi venu ici pour préparer le Giro.' Mäder estime que sa préparation est jusque-là très bonne. 'Jamais malade, jamais triste au moment de partir à l'entraînement, vraiment tout a bien marché jusque-là.'

Le coureur de l'équipe Bahrain sera au départ du Tour d'Italie samedi dans les Abruzzes. Sans doute qu'un podium au Romandie lui aurait peut-être offert la place de leader. Celle-ci sera, sans doute, réservée à l'Australien Jack Haig. Après le Giro, Mäder devrait soit disputer le Tour de Suisse, soit le Tour de France. La deuxième option devrait être privilégiée.

La satisfaction Yannis Voisard

Autre satisfaction helvétique: Yannis Voisard. Le Jurassien de l'équipe Tudor a passé un palier en comparaison de la saison dernière avec un top 20 à l'arrivée. Il va désormais disputer le Tour de Hongrie. Sera-t-il au départ du Tour de Suisse ? 'Rien n'est encore certain. J'ai enchaîné beaucoup de courses jusque-là, il faudra voir mon état de forme.'

/ATS