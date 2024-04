L'ogre Van der Poel s'attaque aux Ardennaises

Mathieu van der Poel, qui a écrasé le printemps flandrien, s'attaque dès dimanche aux classiques ardennaises.

Il vise un doublé de prestige Amstel Gold Race/Liège-Bastogne-Liège avec l'étiquette d'homme à battre.

Ce sera surtout le cas ce week-end dans le Limbourg néerlandais entre Maastricht et Valkenburg. Le leader de la formation Alpecin-Deceuninck tentera d'aligner à domicile, sur la seule course World Tour des Pays-Bas, un quatrième succès d'affilée après ses démonstrations au GP E3, au Tour des Flandres puis à Paris-Roubaix dimanche dernier.

Sa tâche sera en grande partie facilitée par les absences de Tadej Pogacar, de Remco Evenepoel et de Wout Van Aert. Le Slovène, vainqueur de l'Amstel l'an passé, a allégé son début de saison pour mieux préparer le Giro tandis que les deux champions belges se remettent de leurs lourdes chutes de ces dernières semaines, à l'instar de Primoz Roglic, lui aussi forfait pour les Ardennaises.

'MVDP' aura donc une fameuse pancarte dans le dos, porté en outre par ses supporters qui ont trop peu l'occasion de le voir courir aux Pays-Bas. Le coureur de 29 ans, qui affirme 'ne pas avoir regardé la liste des partants', se sent tellement fort qu'il ne se soucie plus de la concurrence 'se concentrant uniquement sur (lui)-même' pour remporter l'Amstel, une course qu'il avait déjà faite sienne en 2019 sa 'première victoire de prestige sur la route'.

UAE, Cosnefroy et Healy en outsiders

Le sens de la relance et de l'anticipation du 'petit phénomène' - comme le surnommait son grand-père Raymond Poulidor - est un atout considérable pour dompter les 33 côtes réparties sur les 253 km d'une épreuve que Van der Poel qualifie de 'mini-Tour des Flandres, les pavés en moins'.

Pour le contrarier, la force collective de la formation UAE ne sera pas de trop. Même sans Pogacar, elle aura fière allure avec le quatuor composé de Brandon McNulty, Joao Almeida, Marc Hirschi et Juan Ayuso. Les Ineos Grenadiers aligneront de leur côté un double vainqueur de l'Amstel, le Polonais Michal Kwiatkowski, et un lauréat potentiel, le Britannique Tom Pidcock.

Après sa victoire mercredi sur la Flèche brabançonne, le Français Benoît Cosnefroy a intégré le groupe des outsiders. Deuxième en 2022, douloureusement battu à la photo-finish par Kwiatkowski, le coureur de la formation Décathlon-AG2R La Mondiale veut croire 'qu'il est possible de battre Van der Poel'.

L'Australien Michael Matthews, le Danois Mattias Skjelmose, le Belge Dylan Teuns et la révélation de la campagne ardennaise 2023, l'Irlandais Ben Healy, 2e il y a un an à Valkenburg, ont peut-être la même conviction.

/ATS