L'édition 2026 du Tour de Suisse partira d'Italie

Quatre mois et demi avant le départ du Tour de Suisse 2026, trois des cinq étapes sont déjà ...
Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Quatre mois et demi avant le départ du Tour de Suisse 2026, trois des cinq étapes sont déjà connues. La boucle nationale débutera pour la première fois en Italie.

Comme l'ont annoncé mardi les organisateurs, ce Tour de Suisse démarrera le 17 juin à Sondrio, non loin de la frontière suisse, dans la Valteline. Bad Ragaz sera le lieu de départ et d'arrivée de la troisième étape, tandis que la dernière étape se déroulera autour de Villars-sur-Ollon.

Pour la première fois dans l'histoire du Tour de Suisse, les courses féminines et masculines se dérouleront les mêmes jours et sur le même parcours. Départ et arrivée se feront au même endroit, les étapes se déroulant principalement sous forme de circuits.

Les figures de proue du TdS 2026, qui se déroulera du 17 au 21 juin, sont Tadej Pogacar, quadruple vainqueur du Tour de France, et Marlen Reusser, championne du monde de contre-la-montre.

/ATS
 

