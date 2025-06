Küng et Schmid rattrapés à la flamme rouge, Meeus s'impose

La 6e étape du Tour de Suisse est revenue au Belge Jordi Meeus, vainqueur au sprint vendredi à Neuhausen. Présents dans l'échappée, Mauro Schmid et Stefan Küng ont été rattrapés à la flamme rouge.

Il n'a manqué qu'un seul kilomètre aux deux coureurs suisses, et leur compagnon d'échappée australien Harry Sweeny, pour surprendre le peloton lors de cette étape reliant Coire et les chutes du Rhin. Les trois hommes ont parcouru 180 km en tête de course avant de se faire coiffer au poteau.

Emmené dans un fauteuil par son poisson-pilote, le Néerlandais Danny van Poppel, Jordi Meeus n'a pas connu de grandes difficultés pour régler le sprint. Vainqueur de la dernière étape du Tour de France 2023 sur les Champs-Elysées, le Belge de l'équipe Red Bull-Bora a devancé l'Italien Davide Ballerini et le Britannique Lewis Askey sur la ligne.

Des regrets pour les Suisses

Schmid et Küng peuvent nourrir des regrets d'avoir été rattrapé si proche du but, mais les deux coureurs helvétiques ont vraiment tout donné, à l'image du Zurichois, qui a tenté de surprendre une dernière fois le peloton à 800 mètres de l'arrivée, sans succès.

Pour Küng, trois fois vainqueur d'étape sur le Tour de Suisse (2018, 2021 et 2023) et qui courait à domicile ce vendredi, c'est un nouveau crève-coeur après son échappée en solitaire qui n'avait pas abouti lors du dernier Tour de Romandie. Le rouleur thurgovien avait été rattrapé à 10 km de l'arrivée à Cossonay début mai.

Vauquelin toujours leader

Le Français Kévin Vauquelin a pour sa part vécu une journée tranquille après s'être emparé du maillot jaune jeudi lors de l'étape reine. Le leader du classement général devrait pouvoir conserver son bien samedi à l'issue de la 7e étape entre Neuhausen et Emmetten, dans le canton de Nidwald. Cela risque en revanche d'être plus compliqué dimanche avec ce contre-la-montre final en côte qui devrait favoriser le Portugais Joao Almeida.

A noter l'abandon de l'Argovien Jan Christen, qui a souffert ces derniers jours de blessures consécutives à une chute survenue lors de la 1re étape courue sous la pluie. Le jeune coureur de l'équipe UAE (20 ans), victime d'une fracture de la clavicule en mars sur l'Ardèche Classic, n'avait pas non plus terminé le Tour de Romandie.

