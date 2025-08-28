Juan Ayuso décroche la 7e étape

Juan Ayuso a enlevé la 7e étape de la Vuelta au terme d'une nouvelle arrivée dans les Pyrénées ...
Juan Ayuso décroche la 7e étape

Juan Ayuso décroche la 7e étape

Photo: KEYSTONE/EPA/JAVIER LIZON

Juan Ayuso a enlevé la 7e étape de la Vuelta au terme d'une nouvelle arrivée dans les Pyrénées. Le maillot de leader reste sur les épaules du Norvégien Torstein Traeen.

Une fois encore, c'est un coureur de l'équipe UAE qui s'est imposé. Juan Ayuso a remporté la troisième victoire consécutive pour son équipe dans cette étape de montagne de 188 km. Même sans Tadej Pogacar, qui fait une pause, l'équipe espère bien battre le grand favori Jonas Vingegaard dans la lutte pour la victoire finale dans ce 80e Tour d'Espagne.

Ayuso, qui avait craqué la veille, s'est imposé à l'issue d'une échappée de douze coureurs. Il a distancé d'1'14 l'Italien Marc Frigo. Le groupe des favoris a atteint l'arrivée à Cerler, non loin de la frontière française, avec un retard de 2'30.

Dans la dernière ascension, João Almeida a tenté une attaque sur Vingegaard, sans succès. Le maillot rouge Torstein Traeen a conservé son chandail. Le Norvégien mène toujours le classement général avec 2'33 d'avance sur Vingegaard.

Après deux journées difficiles, les sprinters devraient avoir un terrain plus favorable lors de la 8e étape samedi. Le parcours de 163,5 km, principalement plat, mène de Monzon à Saragosse, avant la prochaine arrivée en montagne dimanche, qui clôturera la première semaine de cette Vuelta.

/ATS
 

Actualités suivantes

Vuelta: Jay Vine s'impose, Vingegaard laisse le maillot rouge

Vuelta: Jay Vine s'impose, Vingegaard laisse le maillot rouge

Cyclisme    Actualisé le 28.08.2025 - 17:31

Chris Froome hospitalisé après une chute à l'entraînement

Chris Froome hospitalisé après une chute à l'entraînement

Cyclisme    Actualisé le 28.08.2025 - 16:21

Julien Vuillomenet et Pauline Roy s’imposent à la Vue-des-Alpes

Julien Vuillomenet et Pauline Roy s’imposent à la Vue-des-Alpes

Cyclisme    Actualisé le 28.08.2025 - 09:59

Tour d'Espagne: Jonas Vingegaard reprend les commandes

Tour d'Espagne: Jonas Vingegaard reprend les commandes

Cyclisme    Actualisé le 27.08.2025 - 18:47

Articles les plus lus

Tour d'Espagne Turner gagne la 4e étape, Gaudu en rouge

Tour d'Espagne Turner gagne la 4e étape, Gaudu en rouge

Cyclisme    Actualisé le 26.08.2025 - 17:21

Tour d'Espagne: Jonas Vingegaard reprend les commandes

Tour d'Espagne: Jonas Vingegaard reprend les commandes

Cyclisme    Actualisé le 27.08.2025 - 18:47

Julien Vuillomenet et Pauline Roy s’imposent à la Vue-des-Alpes

Julien Vuillomenet et Pauline Roy s’imposent à la Vue-des-Alpes

Cyclisme    Actualisé le 28.08.2025 - 09:59

Chris Froome hospitalisé après une chute à l'entraînement

Chris Froome hospitalisé après une chute à l'entraînement

Cyclisme    Actualisé le 28.08.2025 - 16:21

Pauline Ferrand-Prévot sera au départ

Pauline Ferrand-Prévot sera au départ

Cyclisme    Actualisé le 26.08.2025 - 13:43

Tour d'Espagne Turner gagne la 4e étape, Gaudu en rouge

Tour d'Espagne Turner gagne la 4e étape, Gaudu en rouge

Cyclisme    Actualisé le 26.08.2025 - 17:21

Tour d'Espagne: Jonas Vingegaard reprend les commandes

Tour d'Espagne: Jonas Vingegaard reprend les commandes

Cyclisme    Actualisé le 27.08.2025 - 18:47

Julien Vuillomenet et Pauline Roy s’imposent à la Vue-des-Alpes

Julien Vuillomenet et Pauline Roy s’imposent à la Vue-des-Alpes

Cyclisme    Actualisé le 28.08.2025 - 09:59

Gaudu remporte la 3e étape, Vingegaard reste en rouge

Gaudu remporte la 3e étape, Vingegaard reste en rouge

Cyclisme    Actualisé le 25.08.2025 - 18:17

Stefan Küng rejoint comme prévu Tudor

Stefan Küng rejoint comme prévu Tudor

Cyclisme    Actualisé le 26.08.2025 - 11:29

Pauline Ferrand-Prévot sera au départ

Pauline Ferrand-Prévot sera au départ

Cyclisme    Actualisé le 26.08.2025 - 13:43

Tour d'Espagne Turner gagne la 4e étape, Gaudu en rouge

Tour d'Espagne Turner gagne la 4e étape, Gaudu en rouge

Cyclisme    Actualisé le 26.08.2025 - 17:21