Jonas Vingegaard se sent « plus fort que jamais »

Jonas Vingegaard a assuré vendredi être 'plus fort que jamais'.

Le leader danois de la formation Visma-Lease a bike espère être 'meilleur qu'au Dauphiné' pour tenter de battre son rival Tadej Pogacar lors du Tour de France qui s'élance de Lille samedi.

'Je pense que je peux dire sans problème que je suis plus fort que jamais', a affirmé le deuxième du dernier Tour lors de la conférence de presse de présentation de son équipe. 'Bien sûr, l'an dernier j'étais aussi à un très haut niveau, mais d'une façon différente', a souligné Vingegaard, qui était arrivé sur la Grande Boucle quelques mois après une très lourde chute.

Le Danois de 28 ans a également dit avoir pris du poids par rapport à l'année dernière: 'J'avais beaucoup moins de muscles. J'étais beaucoup plus léger, là je suis plus lourd que ce que j'étais, mais c'est du muscle, et on sait que ça donne de la puissance.'

Souriant et détendu, le vainqueur des Tours 2022 et 2023 a dit avoir 'un plan' pour contrer la domination de l'ultra-favori Tadej Pogacar, qui a déjà cumulé 11 victoires cette saison. 'Evidemment qu'on a un plan, comme à chaque fois, mais je ne vais pas vous le dire', a souri Vingegaard, qui a pris la deuxième place du Dauphiné début juin derrière Pogacar.

Pogacar 'n'a pas vraiment eu de faiblesses'

'On a vu sur le Dauphiné qu'il était meilleur que moi, (...) mais j'espère être encore meilleur que ce que j'étais à ce moment', a-t-il indiqué. 'Avoir un rival du niveau de Tadej, ça vous pousse à tirer le meilleur de vous-même, vous savez que vous devez entraîner dur chaque jour pour le concurrencer, ça fait de moi un meilleur cycliste', a expliqué 'Vingo', ajoutant qu'il n'avait 'que des bonnes choses à dire' sur 'Pogi'.

Questionné sur les points faibles du Slovène, qui avait terminé plus de six minutes devant lui en 2024, Vingegaard s'est montré prudent. 'Ces dernières années, il n'a pas vraiment eu de faiblesses, et pour être honnête, s'il en avait, je ne viendrais pas vous le dire, ce sont des atouts qu'on va garder pour nous', a-t-il dit.

/ATS