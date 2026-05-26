Jonas Vingegaard remporte une étape du Giro 100% tessinoise

Le Danois Jonas Vingegaard a remporté en solitaire la 16e étape du Tour d'Italie à Cari, au Tessin. Cette quatrième victoire dans ce Giro lui permet d'accentuer son avance en tête du général.

C'est la quatrième victoire en autant d'arrivées au sommet pour le leader de Visma Lease a bike qui s'est envolé à 6,5 km de l'arrivée de cette étape courte de 113 kilomètres tracée intégralement au Tessin. Le peloton est parti de Bellinzone avant de rallier la Léventine et la station de Cari.

Vingegaard a devancé de plus d'une minute l'Autrichien Felix Gall et l'Australien Jay Hindley pour conforter son maillot rose avec plus de quatre minutes d'avance à cinq étapes de l'arrivée finale à Rome dimanche.

/ATS