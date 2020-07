Jolanda Neff titrée pour la sixième fois

Les favoris ont imposé leur loi à Gränichen dans les championnats de Suisse de cross country. Le champion olympique Nino Schurter a décroché son neuvième titre national, Jolanda Neff son sixième.

Victorieux dimanche dernier en Swiss Cup à Loèche-les-Bains en ouverture d'une saison tronquée par la pandémie de Covid-19, Nino Schurter demeure sans conteste le meilleur spécialiste de cross country du pays. Le Grison de 34 ans s'est cependant imposé moins aisément qu'en Valais.

A Gränichen, l'octuple champion du monde élite de la discipline a devancé de 5'' seulement son dauphin Mathias Flückiger, déjà 2e à Loèche-les-Bains mais à 17''. Le podium de cette course passionnante est complété par Lars Forster, qui n'a perdu que 10'' sur le vainqueur.

Sacrée quant à elle pour la sixième fois dans l'élite, Jolanda Neff a survolé les débats pour sa deuxième course de VTT après sa longue pause forcée due à sa blessure à la rate. La championne du monde 2017 s'est imposée avec deux minutes et demie d'avance sur Sina Frei et Linda Indergand.

La St-Galloise s'est débarrassée de l'opposition dès les premiers tours du circuit. Il y a une semaine, elle avait pourtant dû se contenter de la 2e place à Loèche-les-Bains, où elle avait concédé 34'' à Sina Frei. Cette dernière a cependant rapidement perdu le contact à Gränichen en raison d'une crevaison.

Nino Schurter, Jolanda Neff & Cie doivent encore patienter avant de retrouver la scène internationale. En raison de la pandémie de coronavirus, la Coupe du monde ne devrait pas commencer avant le début du mois d'octobre à Nove Mesto en République tchèque.

