Joao Almeida remporte la 4e étape du Tour de Suisse en solitaire

Joao Almeida a remporté la 4e étape du Tour de Suisse mardi à Piuro, en Italie. Le Portugais s'est imposé en solitaire après avoir attaqué dans le col du Splügen. Romain Grégoire reste en jaune.

Le vainqueur du dernier Tour de Romandie a profité du travail de ses coéquipiers de la formation UAE dans la principale difficulté du jour entre Heiden (AR) et la Valchiavenna. Une fois l'échappée du jour rattrapée, le Portugais s'est envolé au train à 2 kilomètres du sommet.

La frontière italo-suisse franchie, le 2e du dernier Tour de Suisse a accentué son avance dans la descente jusqu'à Piuro. Après 50 km d'effort solitaire, il a finalement franchi la ligne d'arrivée avec 40 secondes d'avance sur le Britannique Oscar Onley.

Ca bouge au général

Almeida a également réalisé une bonne opération au classement général, lui qui avait perdu plus de trois minutes lors de la première étape. Il pointe désormais à la 7e place, à 2'07 du Français Romain Grégoire, qui a bien tenu le coup dans le Splügen.

Grégoire conserve respectivement 25 et 27 secondes d'avance sur ses compatriotes Kévin Vauquelin et Julian Alaphilippe (Tudor). Désormais 4e à 56'' du maillot jaune, le grimpeur australien Ben O'Connor a lui aussi vécu une bonne journée.

Etape reine jeudi

Le peloton restera en montagne jeudi lors de la 5e étape, l'étape reine, qui se disputera entre La Punt et Santa Maria in Calanca, dans les Grisons. Quatre difficultés de première catégorie sont au programme dont le Julierpass et le col du San Bernardino. La lutte pour le maillot jaune fera rage lors de la double ascension finale vers Castaneda (4,5 km à 9,8%) avant l'arrivée jugée à Santa Maria.

/ATS