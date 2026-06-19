Jhonathan Narvaez s'impose à Bad Ragaz

L'étape pour Jhonathan Narvaez et le maillot jaune toujours pour l'intouchable Tadej Pogacar ...
Jhonathan Narvaez s'impose à Bad Ragaz

Jhonathan Narvaez s'impose à Bad Ragaz

Photo: KEYSTONE/EPA/GIAN EHRENZELLER

L'étape pour Jhonathan Narvaez et le maillot jaune toujours pour l'intouchable Tadej Pogacar; la 3e étape du Tour de Suisse a souri à l'équipe UAE dont la domination demeure sans partage.

Jhonathan Narvaez a témoigné d’une très grande maitrise tout au long de l’après-midi. L’Equatorien a réglé au sprint le Belge Xandro Meurisse. Derniers rescapés de l’échappée initiale de cette 3e étape, les deux hommes ont conservé quelques mètres d’avance sur le peloton pour se disputer la victoire. Plus rapide sur le papier, Jhonathan Narvaez n’a laissé aucune chance à son malheureux adversaire pour cueillir sa quatrième victoire de l’année.

Victime d’une fracture aux vertèbres en janvier, Jhonathan Narvaez a retrouvé le peloton sur les routes du Giro où il a remporté... trois étapes. Il a démontré vendredi qu’il surfait toujours sur cet état de grâce avec cette victoire à Bad Ragaz qui ne souffre vraiment aucune discussion.

Ce week-end, Jhonathan Narbaez s’effacera bien naturellement derrière Tadej Pogacar. Le maillot jaune entend sans doute signer deux nouvelles victoires, la première samedi lors du contre-la-montre sur 23,7 km à Aarburg et dimanche lors de la dernière étape, la plus relevée de la semaine, à Villars-sur-Ollon.

/ATS
 

Actualités suivantes

Bäckstedt gagne à Bad Ragaz, Longo Borghini reste en jaune

Bäckstedt gagne à Bad Ragaz, Longo Borghini reste en jaune

Cyclisme    Actualisé le 19.06.2026 - 14:09

La 2e étape pour Romain Grégoire, Pogacar brille encore

La 2e étape pour Romain Grégoire, Pogacar brille encore

Cyclisme    Actualisé le 18.06.2026 - 17:53

Tour de Suisse féminin: Longo Borghini fait coup double

Tour de Suisse féminin: Longo Borghini fait coup double

Cyclisme    Actualisé le 18.06.2026 - 13:01

Elodie Python frappe fort à Saint-Aubin

Elodie Python frappe fort à Saint-Aubin

Cyclisme    Actualisé le 18.06.2026 - 06:13

Articles les plus lus

Tadej Pogacar assomme la course dès la première étape

Tadej Pogacar assomme la course dès la première étape

Cyclisme    Actualisé le 17.06.2026 - 18:04

Elodie Python frappe fort à Saint-Aubin

Elodie Python frappe fort à Saint-Aubin

Cyclisme    Actualisé le 18.06.2026 - 06:13

Tour de Suisse féminin: Longo Borghini fait coup double

Tour de Suisse féminin: Longo Borghini fait coup double

Cyclisme    Actualisé le 18.06.2026 - 13:01

La 2e étape pour Romain Grégoire, Pogacar brille encore

La 2e étape pour Romain Grégoire, Pogacar brille encore

Cyclisme    Actualisé le 18.06.2026 - 17:53

Femke De Vries s'adjuge la première étape

Femke De Vries s'adjuge la première étape

Cyclisme    Actualisé le 17.06.2026 - 12:42

Tadej Pogacar assomme la course dès la première étape

Tadej Pogacar assomme la course dès la première étape

Cyclisme    Actualisé le 17.06.2026 - 18:04

Elodie Python frappe fort à Saint-Aubin

Elodie Python frappe fort à Saint-Aubin

Cyclisme    Actualisé le 18.06.2026 - 06:13

Tour de Suisse féminin: Longo Borghini fait coup double

Tour de Suisse féminin: Longo Borghini fait coup double

Cyclisme    Actualisé le 18.06.2026 - 13:01

Le Tour de Suisse mise sur un nouveau concept

Le Tour de Suisse mise sur un nouveau concept

Cyclisme    Actualisé le 17.06.2026 - 04:07

Wout Van Aert déclare forfait en raison d'une blessure

Wout Van Aert déclare forfait en raison d'une blessure

Cyclisme    Actualisé le 17.06.2026 - 12:29

Femke De Vries s'adjuge la première étape

Femke De Vries s'adjuge la première étape

Cyclisme    Actualisé le 17.06.2026 - 12:42

Tadej Pogacar assomme la course dès la première étape

Tadej Pogacar assomme la course dès la première étape

Cyclisme    Actualisé le 17.06.2026 - 18:04