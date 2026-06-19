Jhonathan Narvaez s'impose à Bad Ragaz

L'étape pour Jhonathan Narvaez et le maillot jaune toujours pour l'intouchable Tadej Pogacar; la 3e étape du Tour de Suisse a souri à l'équipe UAE dont la domination demeure sans partage.

Jhonathan Narvaez a témoigné d’une très grande maitrise tout au long de l’après-midi. L’Equatorien a réglé au sprint le Belge Xandro Meurisse. Derniers rescapés de l’échappée initiale de cette 3e étape, les deux hommes ont conservé quelques mètres d’avance sur le peloton pour se disputer la victoire. Plus rapide sur le papier, Jhonathan Narvaez n’a laissé aucune chance à son malheureux adversaire pour cueillir sa quatrième victoire de l’année.

Victime d’une fracture aux vertèbres en janvier, Jhonathan Narvaez a retrouvé le peloton sur les routes du Giro où il a remporté... trois étapes. Il a démontré vendredi qu’il surfait toujours sur cet état de grâce avec cette victoire à Bad Ragaz qui ne souffre vraiment aucune discussion.

Ce week-end, Jhonathan Narbaez s’effacera bien naturellement derrière Tadej Pogacar. Le maillot jaune entend sans doute signer deux nouvelles victoires, la première samedi lors du contre-la-montre sur 23,7 km à Aarburg et dimanche lors de la dernière étape, la plus relevée de la semaine, à Villars-sur-Ollon.

/ATS