Jasper Philipsen premier maillot rouge sur la Vuelta

Jasper Philipsen est le premier maillot rouge du Tour d'Espagne. Le Belge a remporté facilement la première étape de la Vuelta au sprint samedi à Novare, en Italie.

Le sprinteur de l'équipe Deceuninck a réalisé le même coup que sur le Tour de France en juillet, où il avait également endossé le maillot jaune de leader à l'issue de la première étape à Lille. Le Belge de 27 ans avait abandonné deux jours plus tard après une chute.

Bien remis de sa fracture de la clavicule, il a su exploiter le travail parfait de son équipe qui l'a idéalement placé dans le final de cette première étape partie de Turin. Le Danois Mads Pedersen, son principal contradicteur pour les sprints de ce 80e Tour d'Espagne, s'est lui retrouvé distancé après le passage sous la flamme rouge.

Philipsen signe par ailleurs sa 4e victoire d'étape sur la Vuelta après son premier succès en 2020 et ses deux bouquets en 2021. Il devient également le premier sprinteur à porter le maillot rouge de leader à l'issue de l'étape initiale depuis Mark Cavendish en 2010.

Encore en Italie

Le Belge aura sans doute de la peine à le conserver dimanche au terme de la 2e étape, une sorte de course de côte qui reliera Alba et Limone Piemonte. Le peloton restera ensuite deux jours supplémentaires en Italie avant de rallier l'Espagne mercredi pour un premier contre-la-montre que le Thurgovien Stefan Küng a sans doute dans le viseur.

/ATS