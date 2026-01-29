Jan Christen fait coup double en Arabie saoudite

Jan Christen (UAE) a remporté la 5e et dernière étape du Tour d'Arabie saoudite. Avec sa sixième ...
Jan Christen fait coup double en Arabie saoudite

Jan Christen fait coup double en Arabie saoudite

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Jan Christen (UAE) a remporté la 5e et dernière étape du Tour d'Arabie saoudite. Avec sa sixième victoire professionnelle, le jeune Argovien de 21 ans s'est également assuré la victoire au général.

Christen a franchi la ligne d'arrivée en solo après 164 km et a distancé le Sud-Africain Byron Munton de 11'' et un groupe composé notamment de son coéquipier espagnol Igor Arrieta d'un peu plus de 30'' dans la dernière partie du tour d'Arabie saoudite.

Au général, Christen a fait un bond de la 14e à la première place. Au final, il devance le Colombien Sergio Higuita de 15'' et a remporté pour la première fois de sa carrière le général d'une course à étapes. L'autre Helvète, Yannis Voisard, s'est classé 6e au final. Avant la dernière étape, le coureur jurassien de 27 ans était encore en tête du général.

/ATS
 

Actualités suivantes

Yannis Voisard prend les commandes

Yannis Voisard prend les commandes

Cyclisme    Actualisé le 29.01.2026 - 15:25

Un Tour de Romandie 2026 au fort accent fribourgeois

Un Tour de Romandie 2026 au fort accent fribourgeois

Cyclisme    Actualisé le 28.01.2026 - 10:43

Poignet cassé pour Jay Vine après sa rencontre avec un kangourou

Poignet cassé pour Jay Vine après sa rencontre avec un kangourou

Cyclisme    Actualisé le 27.01.2026 - 09:37

Mauro Schmid sur le podium de la 2e étape du Tour Down Under

Mauro Schmid sur le podium de la 2e étape du Tour Down Under

Cyclisme    Actualisé le 22.01.2026 - 08:43

Articles les plus lus

L'édition 2027 partira d'Edimbourg et passera par Cardiff

L'édition 2027 partira d'Edimbourg et passera par Cardiff

Cyclisme    Actualisé le 15.01.2026 - 19:29

Mauro Schmid sur le podium de la 2e étape du Tour Down Under

Mauro Schmid sur le podium de la 2e étape du Tour Down Under

Cyclisme    Actualisé le 22.01.2026 - 08:43

Poignet cassé pour Jay Vine après sa rencontre avec un kangourou

Poignet cassé pour Jay Vine après sa rencontre avec un kangourou

Cyclisme    Actualisé le 27.01.2026 - 09:37

Un Tour de Romandie 2026 au fort accent fribourgeois

Un Tour de Romandie 2026 au fort accent fribourgeois

Cyclisme    Actualisé le 28.01.2026 - 10:43

Vingegaard va doubler Giro et Tour de France en 2026

Vingegaard va doubler Giro et Tour de France en 2026

Cyclisme    Actualisé le 13.01.2026 - 13:58

L'édition 2027 partira d'Edimbourg et passera par Cardiff

L'édition 2027 partira d'Edimbourg et passera par Cardiff

Cyclisme    Actualisé le 15.01.2026 - 19:29

Mauro Schmid sur le podium de la 2e étape du Tour Down Under

Mauro Schmid sur le podium de la 2e étape du Tour Down Under

Cyclisme    Actualisé le 22.01.2026 - 08:43

Poignet cassé pour Jay Vine après sa rencontre avec un kangourou

Poignet cassé pour Jay Vine après sa rencontre avec un kangourou

Cyclisme    Actualisé le 27.01.2026 - 09:37

« Petite » fracture pour Wout van Aert après une chute en cyclo-cross

« Petite » fracture pour Wout van Aert après une chute en cyclo-cross

Cyclisme    Actualisé le 02.01.2026 - 22:58

Simon Yates prend sa retraite

Simon Yates prend sa retraite

Cyclisme    Actualisé le 07.01.2026 - 16:31

Vingegaard va doubler Giro et Tour de France en 2026

Vingegaard va doubler Giro et Tour de France en 2026

Cyclisme    Actualisé le 13.01.2026 - 13:58

L'édition 2027 partira d'Edimbourg et passera par Cardiff

L'édition 2027 partira d'Edimbourg et passera par Cardiff

Cyclisme    Actualisé le 15.01.2026 - 19:29