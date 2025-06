Jan Christen abandonne le TdS lors de la 6e étape

Jan Christen a dû abandonner le Tour de Suisse lors de la 6e étape entre Coire et Neuhausen am Rheinfall, vendredi.

L'Argovien de 20 ans a souffert ces derniers jours de blessures consécutives à une chute survenue lors de la 1re étape courue sous la pluie.

Le plus jeune des deux frères Christen était considéré avant le départ de cette Boucle nationale comme le candidat suisse le plus prometteur pour le classement général. Mais lors de sa chute, il s'est blessé au bras et à la jambe gauche et a perdu du temps. De leader protégé au sein de la Team UAE, il s'est transformé en équipier de João Almeida.

