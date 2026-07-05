Isaac Del Toro remporte la 2e étape

Isaac Del Toro a enlevé la deuxième étape du Tour de France dimanche entre Tarragone et Barcelone ...
Isaac Del Toro remporte la 2e étape

Isaac Del Toro remporte la 2e étape

Photo: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT

Isaac Del Toro a enlevé la deuxième étape du Tour de France dimanche entre Tarragone et Barcelone sur 168,5 km. Tadej Pogacar a fini 2e, alors que Jonas Vingegaard a conservé le maillot jaune.

Démonstration de force de l'équipe UAE dans cette deuxième étape catalane. Tadej Pogacar avait les moyens de l'emporter, mais il s'est montré magnanime en offrant la victoire à son lieutenant mexicain.

La formation UAE a contrôlé les derniers kilomètres et on imaginait volontiers une attaque du patron dans la troisième et dernière montée vers le château de Montjuic, mais cela ne s'est pas passé ainsi et UAE a attendu la toute dernière ascension sur 700 mètres pour démontrer sa puissance.

Pogacar a donc laissé gagner son coéquipier et derrière le Slovène on retrouve Remco Evenepoel puis Jonas Vingegaard qui conserve le maillot jaune. Mais grâce aux bonifications, Pogacar est revenu à 6'' du Danois. Evenepoel est 3e à 15'' et Del Toro 4e à 16''.

Avant cet emballage final passionnant, une échappée a tenté de se faire la belle, mais le peloton ne l'a jamais laissée vraiment se développer.

Le peloton va quitter l'Espagne lundi pour rentrer en France sur une étape de 195,9 km entre Granollers et Les Angles dans les Pyrénées-Orientales. Quatre ascensions sont au programme, trois de 3e catégorie et une de première. La montée vers Les Angles est de 3e catégorie avec les 1700 derniers mètres à 6,7%.

/ATS
 

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