Ineos: Geraint Thomas nommé directeur de course

Le Gallois Geraint Thomas (39 ans) a été nommé directeur de course de l'équipe Ineos. Le vainqueur ...
Ineos: Geraint Thomas nommé directeur de course

Ineos: Geraint Thomas nommé directeur de course

Photo: KEYSTONE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Le Gallois Geraint Thomas (39 ans) a été nommé directeur de course de l'équipe Ineos. Le vainqueur du Tour de France 2018 a mis fin cet automne à sa carrière de coureur.

Dans son nouveau poste, il aura pour mission principale d'accompagner les coureurs de l'équipe et de leur transmettre sa vaste expérience. Il travaillera en étroite collaboration avec Dave Brailsford, de retour à la tête de la formation.

Comme coureur, Thomas a aussi brillé sur les routes suisses. Il a ainsi remporté le Tour de Romandie 2021 et le Tour de Suisse 2022.

/ATS
 

