Hirschi remporte la 2e étape et prend la tête du Tour de Hongrie

Marc Hirschi est de retour au premier plan. Le Bernois s'est imposé au cours de la 3e étape du Tour de Hongrie entre Kaposvár et Pécs sur 179 km. L'ancien champion du monde M23 prend la tête.

Dans cette étape, qui arrivait en côte, Hirschi a répondu à une attaque du Britannique Ben Tulett (Ineos) près de l'arrivée pour le dépasser et lui prendre 10'' sur la ligne. Le grimpeur de l'équipe UAE Emirates a ainsi fêté son huitième succès chez les professionnels. Absent au Tour de Romandie, ménagé par son équipe, le Bernois a retrouvé toute sa condition.

Selon le manager de l'équipe émirati, Mauro Gianetti, Marc Hirschi ne disputera aucun grand tour cette saison et pourra ainsi bénéficier d'une position de leader dans les autres courses. Il ne s'était plus imposé depuis l'automne dernier et un succès à la Per Sempre Alfredo en Italie.

Outre Hirschi, deux autres Suisses se sont classés dans le top 10 de l'étape avec Matteo Badilatti (Q36.5/7e à 23'') et Yannis Voisard (Tudor/8e dans le même temps).

Au classement général, Hirschi compte 10'' d'avance sur Tulett et 16'' sur un autre Britannique Max Poole. Voisard est 8e à 33''.

Le Tour de Hongrie se termine dimanche à Budapest.

